बार-बार होने वाले दर्दनाक फोड़ों को न समझें मामूली, Hidradenitis Suppurativa हो सकती है वजह, मेयो क्लिनिक से जानें इसके संकेत

Hidradenitis Suppurativa Symptoms: शरीर पर कभी-कभी एक-आध फोड़ा या फुंसी होना बहुत आम बात है, जो कुछ दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाती है। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है कि शरीर के एक ही हिस्से में बार-बार बड़े, लाल और बेहद दर्दनाक फोड़े निकल आते हैं? अगर हां, तो इसे साधारण गर्मी या खून की खराबी मानकर टालने की गलती बिल्कुल न करें। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, बार-बार होने वाले ये गांठदार और मवाद वाले फोड़े हाइड्राडेनाइटिस सुपुराटिवा (Hidradenitis Suppurativa - HS) नाम की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। यह त्वचा से जुड़ी एक ऐसी दर्दनाक और पुरानी समस्या है जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती है। समय रहते इसकी पहचान न होने पर यह समस्या काफी बढ़ सकती है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है।