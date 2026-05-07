स्किन इन्फेक्शन की दवा से महिला के शरीर पर उभरे नीले निशान, डॉक्टरों ने बताया टाइप 2 हाइपरपिग्मेंटेशन

Antibiotic Side Effect: हम में से बहुत से लोग मुहांसों या स्किन इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक लिख देते हैं। ऐसी ही एक दवा है मिनोसाइक्लिन। लेकिन लाइव साइंस (Live Science) की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला के लिए यह दवा किसी बुरे सपने जैसी साबित हुई। दवा लेने के थोड़े ही समय बाद उसके शरीर का रंग बदलने लगा और उसके हाथ-पैर ऐसे दिखने लगे जैसे उन पर स्याही गिर गई हो या बहुत बुरी चोट लगी हो। आइए जानते हैं कि आखिर विज्ञान की भाषा में इस महिला के साथ क्या हुआ।