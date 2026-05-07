गर्मियों में सूखे या भीगे बादाम, कौन सा है ज्यादा फायदेमंद? एक्सपर्ट्स से जानिए खाने का सही समय और तरीका

एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह खाली पेट 4 से 6 भीगे हुए बादाम खाना सबसे अच्छा माना जाता है। बादाम का छिलका हटाकर खाने से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा बादाम खाने से वजन बढ़ने या पेट खराब होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। इसलिए अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।