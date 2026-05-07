7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

गर्मियों में सूखे या भीगे बादाम, कौन सा है ज्यादा फायदेमंद? एक्सपर्ट्स से जानिए खाने का सही समय और तरीका

Soaked Almonds vs Raw Almonds: गर्मियों में भीगे बादाम खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। जानिए सूखे और भीगे बादाम में क्या फर्क है, इन्हें खाने का सही समय, सही मात्रा और हेल्थ बेनिफिट्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

May 07, 2026

Almond Benefits in Summer

Almond Benefits in Summer (photo- chatgtp)

Almond Benefits in Summer: गर्मियों में शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए लोग अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स शामिल करते हैं। इनमें बादाम सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स में से एक है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि गर्मियों में सूखे बादाम खाने चाहिए या फिर भीगे हुए? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो गर्म मौसम में भीगे हुए बादाम ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

दरअसल, बादाम को पानी में भिगोने से उसका बाहरी छिलका नरम हो जाता है, जिससे उसे पचाना आसान हो जाता है। भीगे हुए बादाम शरीर में गर्मी कम पैदा करते हैं और पेट पर भी हल्के माने जाते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में इन्हें खाने की सलाह दी जाती है।

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

डाइटिशियन (Dietitian) और न्यूट्रिशनिस्ट (Nutritionist) डॉ. शालिनी सिंघल ने बताया कि भीगे हुए बादाम फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आपको कब्ज, गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं रहती हैं, तो रोजाना सुबह भीगे हुए बादाम खाना फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बादाम को कम से कम 8 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए।

दिल को रखे स्वस्थ

डॉ. रेनिता राजन का कहना है कि भीगे हुए बादाम हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। नियमित और सही मात्रा में इनका सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।

दिमाग को बनाए तेज

अगर आपको बार-बार चीजें भूलने की समस्या हो रही है, तो भीगे हुए बादाम आपकी मदद कर सकते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स ब्रेन हेल्थ को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि पुराने समय से बच्चों और छात्रों को भीगे हुए बादाम खिलाने की परंपरा रही है।

क्या सूखे बादाम नुकसान पहुंचा सकते हैं?

सूखे बादाम भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन गर्मियों में इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना कुछ लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। सूखे बादाम शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं और पाचन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है और आप सीमित मात्रा में खाते हैं, तो सूखे बादाम भी नुकसानदायक नहीं हैं।

बादाम खाने का सही समय और तरीका

एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह खाली पेट 4 से 6 भीगे हुए बादाम खाना सबसे अच्छा माना जाता है। बादाम का छिलका हटाकर खाने से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा बादाम खाने से वजन बढ़ने या पेट खराब होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। इसलिए अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

बादाम उत्पादन में कैलिफोर्निया का 80% योगदान, उगाई जाती हैं बादाम की 350 से अधिक अलग-अलग किस्में
कारोबार
California almonds farming

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 May 2026 11:13 am

Published on:

07 May 2026 11:12 am

Hindi News / Health / गर्मियों में सूखे या भीगे बादाम, कौन सा है ज्यादा फायदेमंद? एक्सपर्ट्स से जानिए खाने का सही समय और तरीका

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

स्वस्थ भारत पोर्टल लांच

नई दिल्ली

वैज्ञानिकों ने बनाई खास च्युइंग गम, मुंह के कैंसर में मिल सकती है मदद

Oral Cancer Prevention
स्वास्थ्य

चिकन धोने का गलत तरीका आपको कर सकता है बीमार, जानें सही तरीका

Chicken Washing Risks
स्वास्थ्य

मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी महिलाओं को क्यों होती है ज्यादा? वैज्ञानिकों ने बताई वजह

Multiple Sclerosis
स्वास्थ्य

गर्मियों में बेल खाने के फायदे हैं अनेक? डाइटिशियन ने बताया

Bael Fruit Benefits in Summer
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.