गर्मियों में सूखे या भीगे बादाम, कौन सा है ज्यादा फायदेमंद? एक्सपर्ट्स से जानिए खाने का सही समय और तरीका

Almond Benefits in Summer (photo- chatgtp)
Almond Benefits in Summer: गर्मियों में शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए लोग अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स शामिल करते हैं। इनमें बादाम सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स में से एक है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि गर्मियों में सूखे बादाम खाने चाहिए या फिर भीगे हुए? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो गर्म मौसम में भीगे हुए बादाम ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
दरअसल, बादाम को पानी में भिगोने से उसका बाहरी छिलका नरम हो जाता है, जिससे उसे पचाना आसान हो जाता है। भीगे हुए बादाम शरीर में गर्मी कम पैदा करते हैं और पेट पर भी हल्के माने जाते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में इन्हें खाने की सलाह दी जाती है।
डाइटिशियन (Dietitian) और न्यूट्रिशनिस्ट (Nutritionist) डॉ. शालिनी सिंघल ने बताया कि भीगे हुए बादाम फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आपको कब्ज, गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं रहती हैं, तो रोजाना सुबह भीगे हुए बादाम खाना फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बादाम को कम से कम 8 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना चाहिए।
डॉ. रेनिता राजन का कहना है कि भीगे हुए बादाम हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। नियमित और सही मात्रा में इनका सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।
अगर आपको बार-बार चीजें भूलने की समस्या हो रही है, तो भीगे हुए बादाम आपकी मदद कर सकते हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स ब्रेन हेल्थ को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि पुराने समय से बच्चों और छात्रों को भीगे हुए बादाम खिलाने की परंपरा रही है।
सूखे बादाम भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन गर्मियों में इन्हें ज्यादा मात्रा में खाना कुछ लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। सूखे बादाम शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं और पाचन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है और आप सीमित मात्रा में खाते हैं, तो सूखे बादाम भी नुकसानदायक नहीं हैं।
एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह खाली पेट 4 से 6 भीगे हुए बादाम खाना सबसे अच्छा माना जाता है। बादाम का छिलका हटाकर खाने से शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा बादाम खाने से वजन बढ़ने या पेट खराब होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। इसलिए अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल