सामान्य कोलेस्ट्रॉल में भी आ सकता है हार्ट अटैक, तुरंत पहचान लें खतरे के ये संकेत

Heart Attack- हार्ट से जुड़ी जांच कराने आ रहे मरीजों की रिपोर्ट चौंकाने वाला ट्रेंड दिखा रही है। कोलेस्ट्रॉल सामान्य होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों में 'गुड कोलेस्ट्रॉल' (एचडीएल) कम और 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (एलडीएल) अधिक पाया है, जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रकारों का संतुलन महत्वपूर्ण हो गया है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और एमवायएच में हर महीने करीब 3000 मरीज हार्ट जांच के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से 35 से 40 प्रतिशत मरीजों का कुल कोलेस्ट्रॉल सामान्य पाया गया, लेकिन उनमें से करीब 70 प्रतिशत में में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक मिला। बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज पैदा होते हैं। इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।