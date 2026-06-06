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अब 6 नहीं 17 किमी ट्रैक पर दौड़ेगी इंदौर मेट्रो, यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद

Indore Metro : मेट्रो को आबादी का सहारा, एक साल में 2.5 लाख ने किया सफर, 18 से मालवीय नगर तक दौड़ेगी ट्रेन। 6 किमी नहीं, 17 किमी ट्रैक पर होगा संचालन ; शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने से यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद।

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इंदौर

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Mohammad Faiz Mubarak

Jun 06, 2026

Indore Metro

अब 6 नहीं 17 किमी ट्रैक पर दौड़ेगी इंदौर मेट्रो (Photo Source- Patrika)

Indore Metro Run : मेट्रो अपने संचालन के दूसरे साल में एक बड़े विस्तार की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक सुपर कॉरिडोर के अपेक्षाकृत कम आबादी वाले हिस्से में सीमित रहने वाली मेट्रो 18 जून से मालवीय नगर तक पहुंचने जा रही है। इसके साथ ही पहली बार शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मेट्रो ट्रेन नजर आएगी और यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, 31 मई 2025 को व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद से अब तक करीब ढाई लाख यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है। वर्तमान में मेट्रो गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन-3 तक लगभग 6 किलोमीटर के रूट पर संचालित हो रही है। इस क्षेत्र में आवासीय आबादी सीमित होने के कारण नियमित यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।

रियायती ऑफर समाप्त होने के बाद घटे यात्री

शुरुआती महीनों में मेट्रो ने लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष रियायतें और जॉय राइड की सुविधा दी थी। उस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहली बार मेट्रो का अनुभव लिया। बाद में रियायती ऑफर समाप्त होने और नियमित किराया लागू होने के बाद यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई।

विस्तारित रूट पर व्यावसायिक संचालन शुरू करने पर सहमति

अब मेट्रो का 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मालवीय नगर तक तैयार हो चुका है। 25 मार्च को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) इस हिस्से के संचालन के लिए आवश्यक अनुमति भी दे चुके हैं। गुरुवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 18 जून को इस विस्तारित रूट पर व्यावसायिक संचालन शुरू करने पर सहमति बनी है।

केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री कर सकते हैं शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सुपर कॉरिडोर स्टेशन-3 से मालवीय नगर तक मेट्रो सेवा का शुभारंभ प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर मेट्रो रेल निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को निगम के प्रबंध संचालक ने इंदौर पहुंचकर अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। अधिकारियों का मानना है कि शहर के प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ने के बाद मेट्रो केवल आकर्षण का साधन नहीं रहेगी, बल्कि दैनिक आवागमन का महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है। यही कारण है कि अगले कुछ महीनों में यात्री संख्या में कई गुना वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

एक नजर में

-2.5 लाख यात्री एक वर्ष में कर चुके हैं सफर
-31 मई 2025 को शुरू हुआ था कमर्शियल संचालन
-वर्तमान में केवल 6 किमी रूट पर चल रही है मेट्रो
-18 जून से बढ़कर 17 किमी रूट पर होगा संचालन
-25 मार्च 2026 को सीएमआरएस से मिली थी मंजूरी
-पहली बार घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचेगी मेट्रो
-सुपर कॉरिडोर स्टेशन-3 से मालवीय नगर तक चलेगी ट्रेन

क्यों महत्वपूर्ण है मालवीय नगर विस्तार?

-शहर के आबादी वाले क्षेत्रों को पहली बार मेट्रो से जोड़ेगा।
-दैनिक यात्रियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
-निजी वाहनों और सड़क यातायात पर दबाव कम हो सकता है।
-भविष्य के पूर्ण मेट्रो नेटवर्क के लिए आधार तैयार होगा।
-मेट्रो की व्यावसायिक व्यवहार्यता मजबूत होगी।

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Published on:

06 Jun 2026 08:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अब 6 नहीं 17 किमी ट्रैक पर दौड़ेगी इंदौर मेट्रो, यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद

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