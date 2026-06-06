इंदौर से जैसलमेर तक नई ट्रेन की कवायद तेज, हजारों यात्रियों का सफर होगा आसान

पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में इंदौर-जोधपुर और जयपुर-जोधपुर के बीच संचालित ट्रेनें (14801/14802 एवं 12465/12466) रेक लिंक व्यवस्था के तहत संचालित हो रही हैं। प्रस्तावित विस्तार के बाद भी कुल परिचालन दूरी 4000 किमी की सीमा के भीतर रहेगी, जिससे रखरखाव व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रतलाम-चित्तौड़गढ़ रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण होने से परिचालन समय में कमी आ सकती है, जिससे ट्रेन विस्तार को तकनीकी रूप से और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अब इस प्रस्ताव पर निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।