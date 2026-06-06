एमपी की तीसरी राज्यसभा सीट पर सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, मुस्कुरा कर बोले- ‘आएगी नहीं तो कहां जाएगी’?

बता दें कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पास वर्तमान में 62 विधायक हैं और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसे में गणित के हिसाब से तो कांग्रेस के पास एक सीट नजर आ रही है लेकिन आशंका है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इस कारण कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों की बातें भी सामने आई हैं और पार्टी ने विधायक दल की बैठक भी की है।