6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी की तीसरी राज्यसभा सीट पर सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, मुस्कुरा कर बोले- ‘आएगी नहीं तो कहां जाएगी’?

CM Mohan Yadav Statement: मध्यप्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं के बीच सीएम मोहन यादव के मजाकिया अंदाज में दिए गए बयान से बढ़ी हलचल।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jun 06, 2026

cm mohan yadav

cm mohan yadav

Rajya Sabha Election: मध्यप्रदेश में क्या भाजपा राज्यसभा के लिए तीसरा उम्मीदवार उतारेगी? ये सवाल अभी प्रदेश की सियासत में गर्माया हुआ है। इसी बीच सीएम मोहन यादव ने राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर मजाकिया अंदाज में इंदौर में ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सीएम मोहन यादव से जब इंदौर में मीडिया ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर भाजपा के द्वारा प्रत्याशी उतारने का सवाल पूछा तो सीएम ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में जवाब दिया- 'तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहां'?

सीएम ने किया जीत का दावा

सीएम मोहन यादव ने राज्यसभा के लिए घोषित भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए विपक्ष के दावों पर तंज भी कसा। सीएम ने कहा कि भाजपा को अपने विधायकों और संगठन की ताकत पर पूरा भरोसा है। हम राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं, पार्टी का गणित पूरी तरह से मजबूत है और हमें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है।

क्या भाजपा उतारेगी तीसरा उम्मीदवार?

मध्यप्रदेश में राज्यसभा के लिए क्या भाजपा तीसरा उम्मीदवार उतारेगी इस सवाल को उस वक्त ज्यादा बल मिला, जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी और मध्यप्रदेश में राज्यसभा का तीसरा उम्मीदवार उतारेगी तो हम उसे भी जिता देंगे। इसके बाद पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया उन्होंने कहा कि- पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारे हम उसे जिता देंगे।

भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों ने भरा नामांकन

इधर शनिवार को भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए घोषित किए गए दोनों उम्मीदवारों तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने अपने नामांकन दाखिल किए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

कांग्रेस को है क्रॉस वोटिंग की आशंका

बता दें कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस के पास वर्तमान में 62 विधायक हैं और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसे में गणित के हिसाब से तो कांग्रेस के पास एक सीट नजर आ रही है लेकिन आशंका है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इस कारण कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों की बातें भी सामने आई हैं और पार्टी ने विधायक दल की बैठक भी की है।

तरुण चुघ की राज्यसभा एंट्री के पीछे क्या है भाजपा का मास्टरप्लान, पंजाब चुनाव से पहले बड़ा संकेत

ये भी पढ़ें
Tarun Chugh Rajya Sabha

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jun 2026 08:51 pm

Published on:

06 Jun 2026 07:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी की तीसरी राज्यसभा सीट पर सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, मुस्कुरा कर बोले- ‘आएगी नहीं तो कहां जाएगी’?

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

LAC के बीच एमपी ने खुद को साबित किया निवेश का केंद्र, सीएम डॉ. मोहन बोले- एक जैसी हैं हमारी परंपराएं

MP Investment Forum 2026
इंदौर

इंदौर से जैसलमेर तक नई ट्रेन की कवायद तेज, हजारों यात्रियों का सफर होगा आसान

Sumitra Mahajan demands New Passenger Train from Indore to Jaisalmer mp news
इंदौर

इंदौर में लैटिन अमेरिका फोरम, फिर ब्रिक्स सम्मेलन, भारत के लिए क्यों अहम है ये सम्मेलन

BRICS News
इंदौर

अब 6 नहीं 17 किमी ट्रैक पर दौड़ेगी इंदौर मेट्रो, यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद

Indore Metro
इंदौर

राजा रघुवंशी केस में 8 जून को नया मोड़, सोनम की जमानत हो सकती है रद्द

Meghalaya High Court expected to deliver decision Sonam Raghuvanshi Bail plea mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.