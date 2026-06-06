तरुण चुघ की राज्यसभा एंट्री के पीछे क्या है भाजपा का मास्टरप्लान, पंजाब चुनाव से पहले बड़ा संकेत

पंजाब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश के जरिए भाजपा ने पंजाब चुनाव की दूरगामी रणनीति तैयार की है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों वाले सदन में भाजपा को केवल 2 ही सीट मिल सकी थी। शनिवार को पंजाब के अमृतसर के तरुण चुघ ने भोपाल पहुंचकर राज्यसभा का नामांकन भर दिया। वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मोदी-शाह के करीबी लोगों में गिनती होती है और भाजपा ने इन्हें मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनवाया है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या तरुण चुघ के जरिए भाजपा ने पंजाब चुनाव की 'गुपचुप' तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में तरुण चुघ को अहम जिम्मेदारी देकर पंजाब में भाजपा को मजबूत करने की प्लानिंग है।