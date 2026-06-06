लैटिन अमेरिका-कैरिबियन देशों का MP पर भरोसा, इंदौर में 350 से ज्यादा निवेशक जुटे

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार ने मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास और अपार निवेश संभावनाओं पर केंद्रित प्रजेंटेशन दिया। इसमें उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन देशों के लिए व्यापार एवं निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे अधिक है। मध्यप्रदेश को हार्ट ऑफ इन्क्रेडिबल इंडिया भी कहा जाता है। देश के मध्य में होने के कारण यहां से हवाई, रेल और सड़क परिवहन की सुगम व्यवस्था है। मध्यप्रदेश गेहूं उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 340 नोटिफाई इंडस्ट्रियल एरिया हैं। औद्योगिक गतिविधियों के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य सरकार ने उद्योग केंद्रित 18 पॉलिसी लागू की हैं।