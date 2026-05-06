Oral Cancer Prevention: वैज्ञानिकों ने बनाई खास च्युइंग गम, मुंह के कैंसर के इलाज में मिल सकती है मदद

यह सामान्य गम नहीं है। इसे एक खास प्रकार की फलियों (लैब्लैब बीन्स) से बनाया गया है, जिसमें FRIL नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन शरीर में हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है। रिसर्च में सामने आया कि यह गम एचपीवी (एक खतरनाक वायरस) को काफी हद तक कम कर देती है। साथ ही कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी लगभग खत्म हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह मुंह के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाती है।