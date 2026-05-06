6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Oral Cancer Prevention: वैज्ञानिकों ने बनाई खास च्युइंग गम, मुंह के कैंसर के इलाज में मिल सकती है मदद

Chewing Gum Cancer Risk: यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की नई रिसर्च में दावा, खास च्यूइंग गम मुंह और गले के कैंसर से जुड़े खतरनाक कीटाणुओं को कम कर सकती है। जानिए पूरा सच और एक्सपर्ट की राय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

May 06, 2026

Oral Cancer Prevention

Oral Cancer Prevention (Photo- University of Pennsylvania)

Chewing Gum Cancer Risk: आज के समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर नई-नई खोज सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि चबाने वाली गम (च्यूइंग गम) भी मुंह और गले के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है।

क्या कहती है नई रिसर्च?

पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि खास तरह की तैयार की गई गम मुंह में मौजूद खतरनाक कीटाणुओं को कम कर सकती है। इस शोध का नेतृत्व Henry Daniell ने किया।

कैसे काम करती है ये खास गम?

यह सामान्य गम नहीं है। इसे एक खास प्रकार की फलियों (लैब्लैब बीन्स) से बनाया गया है, जिसमें FRIL नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन शरीर में हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है। रिसर्च में सामने आया कि यह गम एचपीवी (एक खतरनाक वायरस) को काफी हद तक कम कर देती है। साथ ही कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी लगभग खत्म हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह मुंह के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाती है।

कैंसर से क्या है इसका संबंध?

मुंह और गले का कैंसर (HNSCC) एक गंभीर बीमारी है, जो अक्सर देर से पता चलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एचपीवी संक्रमण इस कैंसर का एक बड़ा कारण है। कुछ बैक्टीरिया इस बीमारी को और खतरनाक बना देते हैं। अगर इन कीटाणुओं को समय रहते कम कर दिया जाए, तो बीमारी का खतरा भी कम हो सकता है।

क्या यह इलाज बन सकती है?

अभी यह शोध शुरुआती चरण में है। यानी इसे सीधे इलाज नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भविष्य में यह एक आसान और सस्ता उपाय बन सकता है। इसे इलाज के साथ सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

वैज्ञानिकों का कहना है कि कैंसर के इलाज आज के समय में काफी महंगे और जटिल हैं। ऐसे में अगर एक साधारण गम से मदद मिलती है, तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है।

ध्यान रखने वाली बात

बाजार में मिलने वाली सामान्य गम इससे अलग होती है। इसे खुद से इलाज मानकर इस्तेमाल न करें। किसी भी समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

भूलकर भी न करें ये गलती! बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेने से हो सकता है कैंसर
स्वास्थ्य
Cancer Cause

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 May 2026 05:57 pm

Published on:

06 May 2026 05:44 pm

Hindi News / Health / Oral Cancer Prevention: वैज्ञानिकों ने बनाई खास च्युइंग गम, मुंह के कैंसर के इलाज में मिल सकती है मदद

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

चिकन धोने का गलत तरीका आपको कर सकता है बीमार, जानें सही तरीका

Chicken Washing Risks
स्वास्थ्य

मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी महिलाओं को क्यों होती है ज्यादा? वैज्ञानिकों ने बताई वजह

Multiple Sclerosis
स्वास्थ्य

गर्मियों में बेल खाने के फायदे हैं अनेक? डाइटिशियन ने बताया

Bael Fruit Benefits in Summer
स्वास्थ्य

हाई ब्लड प्रेशर कम करने में विटामिन-डी कितना असरदार? जानें क्या है रिसर्च

Vitamin D and Blood Pressure
स्वास्थ्य

ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, हो सकता है फायदा

Blood Pressure Diet Plan
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.