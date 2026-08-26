कार-बाइक की स्पीड से लगता है डर? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें Speed Phobia यानी Tachophobia क्या है

Tachophobia Symptoms: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कार या बाइक की तेज रफ्तार देखते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है? या फिर किसी तेज चलती गाड़ी में बैठते ही हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं और घबराहट से दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है? अगर हां, तो इसे महज एक आम डर मानकर टालने की गलती न करें। यह टेकोफोबिया (Tachophobia) हो सकता है। टेकोफोबिया तेज रफ्तार या स्पीड का डर होता है। यह एक तरह का एंग्जायटी डिसऑर्डर (Anxiety Disorder) है, जिससे पीड़ित इंसान तेज चलने वाली गाड़ियों, झूलों या यहां तक कि तेज दौड़ने से भी बुरी तरह डरने लगता है। आइए समझते हैं कि टेकोफोबिया क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।