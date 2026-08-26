Barotrauma: कान बंद होने से लेकर सांस फूलने तक, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया बैरोट्रॉमा से शरीर में हो सकते हैं ये बदलाव

हार्वर्ड हेल्थ (Harvard Health) अनुसार, हमारे शरीर में कुछ खाली हिस्से होते हैं जहां हवा भरी रहती है जैसे कान का अंदरूनी हिस्सा, नाक के आसपास के साइनस और हमारे फेफड़े। जब आप अचानक बहुत ऊंचाई पर जाते हैं (जैसे प्लेन में उड़ना) या पानी की गहराई में जाते हैं (जैसे स्कूबा डाइविंग करना), तो बाहर का वायुमंडलीय दबाव (Air Pressure) बहुत तेजी से बदलता है। हमारे कान के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब (Eustachian tube) नाम की एक पतली नली होती है, जो कान के अंदर और बाहर के दबाव को बराबर बनाए रखने का काम करती है। लेकिन जब बाहरी दबाव अचानक बदलता है और यह नली सही समय पर प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाती, तो शरीर के नाजुक टिश्यूज में खिंचाव आ जाता है। इसी दबाव से होने वाली चोट या तकलीफ को बैरोट्रॉमा कहते हैं।