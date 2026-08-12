सिगरेट छोड़ दी, फिर भी इन चीजों से रहता है Lung Cancer का खतरा

धूम्रपान छोड़ने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम होता है, लेकिन यह तुरंत सामान्य स्तर पर नहीं आता। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार, धूम्रपान छोड़ने के बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा धीरे-धीरे कम होने लगता है, लेकिन यह तुरंत खत्म नहीं होता। वहीं “क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, धूम्रपान छोड़ने के पांच साल के भीतर फेफड़ों के कैंसर का जोखिम कम होना शुरू हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए भी इसे छोड़ना फायदेमंद है। इसके अलावा पहले कितने वर्षों तक धूम्रपान किया गया और रोजाना कितनी मात्रा में धूम्रपान किया गया, इससे भी फेफड़ों के कैंसर का जोखिम प्रभावित होता है।