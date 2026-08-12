बार-बार थकान और सांस फूलना सिर्फ उम्र का असर नहीं, Heart Valve की बीमारी का भी हो सकता है संकेत

ब्रिटेन नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, हार्ट वाल्व की बीमारी के लक्षणों में सांस फूलना, थकान या कमजोरी, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना, पैरों और टखनों में सूजन तथा सीने में दर्द या बेचैनी शामिल हो सकती है। वहीं मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, महाधमनी वाल्व (एओर्टिक वाल्व) की बीमारी में सीने में दर्द या दबाव, चक्कर आना, बेहोशी, गतिविधि के बाद असामान्य थकान या पहले की तुलना में कम सक्रिय रहने की क्षमता, अनियमित धड़कन और खासकर ज्यादा शारीरिक गतिविधि या लेटने के दौरान सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।