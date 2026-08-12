पसीना नहीं, Jock Itch भी हो सकता है खुजली और लाल चकत्ते की वजह, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए क्या है यह बीमारी

मेयो क्लिनिक के अनुसार, जॉक इच त्वचा का एक फंगल इंफेक्शन (Fungal Infection) है, जो शरीर के नमी वाले हिस्सों में तेजी से पनपता है। हमारे शरीर पर कई तरह के फंगस प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं और आमतौर पर ये नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब इन्हें गर्मी और नमी वाला माहौल मिलता है, तो ये तेजी से बढ़ने लगते हैं और इंफेक्शन का रूप ले लेते हैं। यह इंफेक्शन मुख्य रूप से जांघों के अंदरूनी हिस्से, जननांगों के आसपास और नितंबों (Buttocks) की त्वचा को प्रभावित करता है। नाम में 'जॉक' होने के कारण लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ खिलाड़ियों या एथलीट्स को होता है। हालांकि खिलाड़ी ज्यादा पसीना बहाते हैं इसलिए उनमें यह आम है, लेकिन यह बीमारी किसी भी आम इंसान को हो सकती है।