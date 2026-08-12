Skin Peeling: हाथों की त्वचा क्यों उतरती है? Healthline और Mayo Clinic ने बताए इसके कारण और बचाव के उपाय

हाथों की त्वचा क्यों उतरती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)
Skin Peeling Symptoms: हाथों की त्वचा (स्किन) का छिलना या उसकी परत उतरना एक बहुत ही आम समस्या है। अक्सर जब हम उंगलियों या हथेली की त्वचा को निकलते हुए देखते हैं, तो सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ साधारण रूखापन है। लेकिन मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हाथों की त्वचा उतरना सिर्फ ड्राई स्किन का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे पर्यावरण, हमारी दैनिक आदतें और कुछ मेडिकल स्थितियां (रोग) भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि हाथों की त्वचा क्यों निकलती है और इससे बचने के लिए आप क्या-क्या कदम उठा सकते हैं।
हेल्थलाइन के अनुसार, हमारी हथेलियां लगातार धूप, पानी, साबुन और तरह-तरह की चीजों के संपर्क में आती हैं। जब त्वचा की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त (damage) हो जाती है, तो वह छिलकर उतरने लगती है। इसके मुख्य कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है;
1.बार-बार हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल- बहुत ज्यादा साबुन से हाथ धोने या एल्कोहल वाले सैनिटाइजर का प्रयोग करने से त्वचा का प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है। इससे हाथ सूख जाते हैं और चमड़ी निकलने लगती है।
2. मौसम का असर (ड्राई मौसम)- सर्दियों के दिनों में या बहुत ज्यादा सूखी हवा (Low humidity) के कारण हाथों की नमी गायब हो जाती है, जिससे त्वचा फटने और छिलने लगती है।
3. केमिकल और डिटर्जेंट का संपर्क- बर्तन धोने वाले बार/लिक्विड, कपड़े धोने के सर्फ या घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल त्वचा को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं।
4. सनबर्न- बहुत तेज धूप में रहने पर हाथों की त्वचा जल सकती है। जब स्किन ठीक होने लगती है, तो पुरानी जली हुई परत उतर जाती है।
1. एक्जिमा (Eczema / Contact Dermatitis)- अगर आपके हाथ किसी खास चीज (जैसे लैटिक्स ग्लव्स, कोई धातु या महक वाला साबुन) के संपर्क में आने से लाल हो जाते हैं, खुजली होती है और त्वचा छिलती है, तो यह एक्जिमा या डर्मेटाइटिस हो सकता है।
2. सोरायसिस (Psoriasis)- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा की कोशिकाएं बहुत तेजी से बनने लगती हैं। इससे हथेली पर मोटी, लाल और पपड़ीदार परत बनने लगती है जो बाद में उतरती है।
3. फंगल इंफेक्शन- पैरों की तरह हाथों में भी फंगस (Tinea Manuum) हो सकता है, जिससे हथेली की त्वचा पर लाल घेरे बनते हैं और चमड़ी निकलती है।
4. विटामिन की कमी या अधिकता- शरीर में सही पोषण न मिलने से भी त्वचा के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
हेल्थलाइन और मेयो क्लिनिक के अनुसार, सही देखभाल और सावधानियों से इस समस्या को काफी हद तक घर पर ही ठीक किया जा सकता है;
आमतौर पर अच्छी मॉइस्चराइजिंग और देखभाल से हाथों की चमड़ी निकलने की समस्या 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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