Skin Peeling: हाथों की त्वचा क्यों उतरती है? Healthline और Mayo Clinic ने बताए इसके कारण और बचाव के उपाय

Skin Peeling Symptoms: हाथों की त्वचा (स्किन) का छिलना या उसकी परत उतरना एक बहुत ही आम समस्या है। अक्सर जब हम उंगलियों या हथेली की त्वचा को निकलते हुए देखते हैं, तो सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ साधारण रूखापन है। लेकिन मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हाथों की त्वचा उतरना सिर्फ ड्राई स्किन का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे पर्यावरण, हमारी दैनिक आदतें और कुछ मेडिकल स्थितियां (रोग) भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि हाथों की त्वचा क्यों निकलती है और इससे बचने के लिए आप क्या-क्या कदम उठा सकते हैं।