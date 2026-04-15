Eczema Cause: तनाव होते ही होने लगती है खुजली?वैज्ञानिकों ने खोज निकाले वो न्यूरॉन्स जो स्ट्रेस को बदलते हैं एक्जिमा में

Eczema Cause (Image- gemini)
Eczema Cause in Stress: एक्जिमा से पीड़ित लोगों के लिए एक आम अनुभव है कि जब भी वे चिंता (Stress) से गुजरते हैं, उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते और खुजली के फ्लेयर-अप्स (Flare-ups) अचानक बढ़ जाते हैं। अब तक इसे अनुमान माना जाता था, लेकिन Fudan University in Shanghai के एक शोध में वैज्ञानिकों ने खास न्यूरॉन्स की पहचान की है जो दिमाग के तनाव को स्किन की बीमारी में बदल देते हैं।
आइए जानते हैं एक्जिमा क्या है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के क्या उपाय हैं?
हमारे शरीर में सेंसरी न्यूरॉन्स नाम का एक नेटवर्क होता है जो दिमाग को सिग्नल भेजता है। जब हम मानसिक तनाव में होते हैं, तो दिमाग इन न्यूरॉन्स को सक्रिय कर देता है। ये न्यूरॉन्स त्वचा में कुछ खास तरह के केमिकल्स छोड़ते हैं, जिससे त्वचा में अचानक सूजन और खुजली शुरू हो जाती है।
एक्जिमा त्वचा की एक पुरानी (Chronic) बीमारी है। इसमें त्वचा की ऊपरी परत का प्रोटेक्शन बैरियर कमजोर हो जाता है, जिससे नमी बाहर निकल जाती है और बैक्टीरिया या एलर्जी पैदा करने वाले तत्व त्वचा के अंदर चले जाते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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