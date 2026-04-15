Eczema Cause: तनाव होते ही होने लगती है खुजली?वैज्ञानिकों ने खोज निकाले वो न्यूरॉन्स जो स्ट्रेस को बदलते हैं एक्जिमा में

Eczema Cause in Stress: एक्जिमा से पीड़ित लोगों के लिए एक आम अनुभव है कि जब भी वे चिंता (Stress) से गुजरते हैं, उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते और खुजली के फ्लेयर-अप्स (Flare-ups) अचानक बढ़ जाते हैं। अब तक इसे अनुमान माना जाता था, लेकिन Fudan University in Shanghai के एक शोध में वैज्ञानिकों ने खास न्यूरॉन्स की पहचान की है जो दिमाग के तनाव को स्किन की बीमारी में बदल देते हैं।