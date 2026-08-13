Otitis Media: बच्चों के कान में दर्द और बुखार को न करें नजरअंदाज, हो सकता है Ear Infection का संकेत

ओटाइटिस मीडिया (Otitis Media) कान के मध्य भाग (Middle Ear) में होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है। यह हिस्सा कान के पर्दे (Eardrum) के ठीक पीछे होता है। जब बच्चे को सर्दी, खांसी या गले में खराश होती है, तो कान और गले को जोड़ने वाली नली (Eustachian Tube) में रुकावट या सूजन आ जाती है। इसके कारण मध्य कान में तरल (Fluid) जमा होने लगता है और वहां बैक्टीरिया या वायरस पनपने लगते हैं, जो दर्द और बुखार का मुख्य कारण बनते हैं। नेचर रिव्यूज डिजीज प्राइमर्स की स्टडी के अनुसार, यह संक्रमण केवल बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि कई बार वायरल इन्फेक्शन (जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियाल वायरस या इन्फ्लूएंजा) के बाद शुरू होता है। हर कान के दर्द में तुरंत एंटीबायोटिक देने के बजाय शुरुआती 48 से 72 घंटों तक लक्षणों पर नजर रखना और दर्द निवारक प्रबंधन करना अधिक सुरक्षित होता है।