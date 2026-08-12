आंखों के आगे धुंध क्यों छा जाती है? हेल्थ डायरेक्ट से जानिए Blurred Vision के कारण, लक्षण और कब डॉक्टर से लें सलाह

आंखों से अचानक धुंधला क्यों दिखने लगता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Blurred Vision Symptoms: अचानक या धीरे-धीरे आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना एक बेहद आम समस्या है। कई बार हमें लगता है कि यह थकान, नींद पूरी न होने या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। लेकिन हेल्थ डायरेक्ट (Healthdirect) के अनुसार, आंखों के आगे धुंध छाना (Blurred Vision) सिर्फ एक मामूली समस्या नहीं है, बल्कि यह आंखों से जुड़ी किसी बीमारी या शरीर के अन्य अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है। आइए समझते हैं कि आंखों के आगे धुंधलापन क्यों आता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, आंखों के आगे धुंधलापन किसी एक कारण से नहीं होता। यह आपकी आंखों की बनावट में बदलाव, बढ़ती उम्र या शरीर की अन्य बीमारियों के कारण हो सकता है। प्रमुख कारणों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं;
1. आंखों के सामान्य चश्मे- जब आंख का लेंस रोशनी को सही तरीके से रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता, तो दूर या पास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं।
2. मोतियाबिंद (Cataracts)- उम्र बढ़ने के साथ आंख का प्राकृतिक लेंस धुंधला या मटमैला होने लगता है, जिससे लगता है जैसे आंखों के आगे कोई सफेद धुंध या जाला आ गया हो।
3. उम्र के साथ नजर कमजोर होना (Presbyopia)- 40 साल की उम्र के बाद पास की चीजों को देखने में धुंधलापन आना सामान्य माना जाता है।
4. आंखों में नमी की कमी या इंफेक्शन- कंप्यूटर, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल या एसी में रहने से आंखों की नमी खत्म हो जाती है, जिससे धुंधलापन और खुजली होती है।
5. आंखों का इंफेक्शन (Conjunctivitis/Eye Infections)- आंखों में बैक्टीरिया या वायरस का इंफेक्शन होने से पानी आना, लाली और धुंधलापन महसूस हो सकता है।
1. डायबिटीज (Diabetes)- खून में शुगर का स्तर अचानक बढ़ने या घटने से आंख के लेंस में सूजन आ जाती है, जिससे धुंधला दिखाई देने लगता है। लंबे समय तक डायबिटीज रहने पर डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा बढ़ जाता है।
2. हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure)- उच्च रक्तचाप के कारण आंख की नसों (Retinal blood vessels) को नुकसान पहुंच सकता है।
3. माइग्रेन (Migraine)- माइग्रेन के दौरे से पहले या उस दौरान कई लोगों को आंखों के आगे धुंधलापन या चमकती हुई रोशनियां (Aura) दिखाई देती हैं।
4. स्ट्रोक (Stroke)- अगर दिमाग तक खून की आपूर्ति रुक जाती है, तो अचानक दोनों या एक आंख की रोशनी धुंधली हो सकती है।
हेल्थ डायरेक्ट के अनुसार, अगर धुंधलापन थकावट या ड्राई आईज की वजह से है, तो कुछ आसान आदतों से राहत पाई जा सकती है:
1.20-20-20 नियम अपनाएं- स्क्रीन (लैपटॉप/फोन) पर काम करते समय हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें।
2. आंखों की जांच करवाएं- अगर आपको लंबे समय से धुंधला दिख रहा है, तो किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट (Ophthalmologist) से नजर की जांच कराएं और सही चश्मा पहनें।
3. पर्याप्त नींद और हाइड्रेशन- दिन में कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।
4. ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल रखें- अगर आप डायबिटीज या हाई बीपी के मरीज हैं, तो अपनी शुगर और बीपी को हमेशा नियंत्रण में रखें।
5. धूप का चश्मा पहनें- बाहर निकलते समय यूवी (UV) प्रोटेक्शन वाला सनग्लास इस्तेमाल करें।
हर धुंधलापन साधारण नहीं होता। अगर आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से कुछ भी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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