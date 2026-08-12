आंखों के आगे धुंध क्यों छा जाती है? हेल्थ डायरेक्ट से जानिए Blurred Vision के कारण, लक्षण और कब डॉक्टर से लें सलाह

Blurred Vision Symptoms: अचानक या धीरे-धीरे आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना एक बेहद आम समस्या है। कई बार हमें लगता है कि यह थकान, नींद पूरी न होने या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। लेकिन हेल्थ डायरेक्ट (Healthdirect) के अनुसार, आंखों के आगे धुंध छाना (Blurred Vision) सिर्फ एक मामूली समस्या नहीं है, बल्कि यह आंखों से जुड़ी किसी बीमारी या शरीर के अन्य अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है। आइए समझते हैं कि आंखों के आगे धुंधलापन क्यों आता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।