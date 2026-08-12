कई टेस्ट नॉर्मल, फिर भी इन छह चीजों से रहता है दिल की बीमारी का खतरा- माधुरी दीक्षित के डॉक्टर पति ने बताया

धूम्रपान, शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्वास्थ्यकर खान-पान जैसी जीवनशैली से जुड़ी आदतें भी हृदय रोग के जोखिम को प्रभावित कर सकती हैं। बहुत अधिक शराब का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार, उम्र और पारिवारिक इतिहास जैसे कुछ जोखिम कारकों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन धूम्रपान और खराब खान-पान जैसे कई कारकों में बदलाव करके जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा नींद और तनाव भी हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (American Heart Association) के अनुसार, नींद और तनाव हृदय स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए सिर्फ जांच की रिपोर्ट सामान्य आने पर जीवनशैली से जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज करना सही नहीं है।