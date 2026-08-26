Macular Hole: आंखों के सामने धुंधलापन और सीधी रेखाएं दिखें टेढ़ी, AAO से जानें कहीं मैकुलर होल तो नहीं

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारी आंखें किसी कैमरे की तरह काम करती हैं। जैसे कैमरे के पीछे एक फिल्म या सेंसर होता है, वैसे ही हमारी आंख के पीछे रेटिना (Retina) नाम का एक पर्दा होता है। इसी पर्दे पर बाहर की दुनिया की तस्वीरें बनती हैं और हमारा दिमाग उन्हें देख पाता है। इस रेटिना के बिल्कुल बीचों-बीच एक बहुत ही छोटा और खास हिस्सा होता है, जिसे हम मैकुला (Macula) कहते हैं। मैकुला का काम होता है हमें एकदम साफ, बारीक और सीधी नजर (Central Vision) देना। जब आप किसी का चेहरा देखते हैं, सुई में धागा पिरोते हैं, गाड़ी चलाते हैं या किताब पढ़ते हैं तो उस वक्त आपकी आंख का मैकुला ही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। जब इस मैकुला वाले हिस्से में खिंचाव के कारण एक छोटा सा छेद या सुराख बन जाता है, तो इसी स्थिति को मेडिकल भाषा में मैकुलर होल कहा जाता है।