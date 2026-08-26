बिना वजह नाक या मसूड़ों से खून आना भी हो सकता है Acute Myelogenous Leukemia का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, AML एक तरह का ब्लड कैंसर (रक्त कैंसर) है, जो हमारे शरीर के बोन मैरो (Bone Marrow) यानी हड्डियों के अंदर मौजूद मज्जा से शुरू होता है। बोन मैरो हमारे शरीर का वह कारखाना है जहां खून की लाल कोशिकाएं (RBCs), सफेद कोशिकाएं (WBCs) और प्लेटलेट्स (Platelets) बनती हैं। जब किसी व्यक्ति को AML होता है, तो उसका बोन मैरो असामान्य, अधूरी और बीमार सफेद रक्त कोशिकाओं को बहुत तेजी से बनाना शुरू कर देता है। ये खराब कोशिकाएं स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को दबा देती हैं और उन्हें सही से काम नहीं करने देतीं। एक्यूट (Acute) शब्द का मतलब है कि यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इसमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है।