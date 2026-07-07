बीमारी का इंतजार क्यों? जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन ने बताया Routine Screenings का बड़ा फायदा, जानें बुजुर्गों के लिए जरुरी 8 मेडिकल टेस्ट्स

सीडीसी के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट असल में शरीर की एक ऐसी जांच है, जिससे बीमारियों का तब पता चल जाता है जब उनके कोई लक्षण भी नहीं दिखते। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी की शुरुआत में ही पकड़ हो जाने से उसका इलाज करना बेहद आसान हो जाता है। रूटीन स्क्रीनिंग आप तब करवाते हैं जब आप पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे होते हैं और आपके शरीर में बीमारी का कोई लक्षण नहीं होता। ये टेस्ट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी चुपचाप पनप रही हो, तो उसका शुरुआती स्टेज में ही पता चल सके।