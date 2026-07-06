Diabetes History: 3500 साल पुराना है डायबिटीज का इतिहास, चींटियों से हुई थी इस गंभीर बीमारी की पहचान!

Diabetes History In Hindi : क्या आपको लगता है कि डायबिटीज (Sugar) आज के दौर की आधुनिक बीमारी है? अगर हां, तो आप पूरी तरह सही नहीं हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी का इतिहास आज का नहीं, बल्कि करीब 3500 साल पुराना है। जब इंसानों को ठीक से चिकित्सा विज्ञान (Medical Science) की समझ भी नहीं थी, तब से यह बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आइए डायबिटीज रिसर्च कनेक्शन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, समझते हैं कि हजारों साल पहले इस बीमारी का पता कैसे चला था और क्यों इसका नाम डायबिटीज पड़ा।