Father of Surgery : 2600 साल पहले काशी घाट पर होते थे ऑपरेशन; दुनिया की पहली सर्जरी करने वाले महर्षि सुश्रुत कौन थे?

Father of Surgery Maharshi Sushruta Story : 600 ईपू (करीब 2600 साल पहले) शल्य चिकित्सा को दुनिया के सामने लाने वाले काशी के महर्षि सुश्रुत इन दिनों चर्चा में हैं। क्योंकि, दुनिया के सबसे पुराने व सबसे बड़े सर्जिकल संस्थानों में से एक 'रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग' (यूके) के 'प्लेफेयर ऑडिटोरियम' परिसर में महर्षि की कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई है। एक लंबे अरसे बाद वैश्विक स्तर पर उन्हें आधुनिक शल्य चिकित्सा का पिता स्वीकार किया गया है। आइए, आज हम महर्षि सुश्रुत की इस ऐतिहासिक कहानी को विस्तार से समझते हैं-