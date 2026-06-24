Alka Yagnik Health : अलका याग्निक को पद्म भूषण; 2 साल से कान की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहीं, ENT सर्जन से जानिए कारण

Alka Yagnik Health Issue : मशहूर गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गायिका को इस सम्मान से सम्मानित किया। इस खास पल की तस्वीर को अलका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी है। इस सम्मान के बीच, उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। बता दें कि करीब दो साल से गायिका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस (SNHL) से जूझ रही हैं और फिलहाल उनका इलाज जारी है।