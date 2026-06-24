अलका याग्निक ने पद्म भूषण मिलने के बाद अपनी हेल्थ पर किया इमोशनल पोस्ट, बोलीं- धीरे-धीरे जिंदगी में लौट रही हूं

दरअसल, 23 जून को अलका याग्निक को संगीत जगत में उनके बेमिसाल योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 'पद्म भूषण' से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण करने के लिए जब 60 साल की अलका याग्निक मंच की तरफ बढ़ीं, तो वह काफी कमजोर नजर आ रही थीं और उन्हें सहारा देकर ले जाना पड़ा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताने लगे। अब इस ऐतिहासिक पल के बाद अलका याग्निक ने खुद सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल नोट लिखकर अपनी सेहत और इस सम्मान पर अपनी बात रखी है।