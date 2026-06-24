आर्य बब्बर ने प्रतीक और अपने परिवार के झगड़ों पर उतारा गुस्सा, स्मिता पाटिल के लिए भी कही बड़ी बात

आर्य बब्बर ने परिवार की इस कलह पर दुख जताते हुए कहा, "इंडस्ट्री में और भी परिवारों में अफेयर्स और शादियां हुई हैं, लेकिन निशाना सिर्फ बब्बर साहब के परिवार को बनाया जाता है। प्रतीक हमारा छोटा भाई है और हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसने परिवार से सीधे बात करने के बजाय हमेशा मीडिया के जरिए अपनी बात रखना चुना है। मुझे समझ नहीं आता कि राज बब्बर साहब के पहले परिवार (नादिरा और बच्चे) को हमेशा खलनायक की तरह क्यों पेश किया जाता है? हम तो रिश्ता सुधारना चाहते हैं, अगर वह कभी फोन उठाएगा तो मैं आज भी उससे बात कर लूंगा।" आर्य के इस बयान से साफ है कि बब्बर परिवार के भीतर की कड़वाहट अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से सुलह की राह बेहद मुश्किल नजर आती है।