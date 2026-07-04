पीरियड्स में रैशेज और खुजली को न करें नजरअंदाज! UNICEF से जानिए सैनिटरी पैड चुनते समय किन 5 बातों का रखें ध्यान

UNICEF के अनुसार, अच्छी मेनस्ट्रुअल हाइजीन (Menstrual Hygiene) का मतलब सिर्फ सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ऐसा उत्पाद चुनना भी है जो सुरक्षित, आरामदायक और त्वचा के अनुकूल हो। समय पर पैड बदलना, अंतरंग स्वच्छता बनाए रखना और सही मासिक धर्म उत्पाद का चुनाव संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याओं के खतरे को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं अक्सर पैड खरीदते समय उसकी Absorbency (अवशोषण क्षमता) पर ध्यान देती हैं, लेकिन वह परत जो कई घंटों तक सीधे त्वचा के संपर्क में रहती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।