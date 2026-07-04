Oral Thrush: मुंह में सफेद परत या धब्बे दिख रहे हैं? ओरल थ्रश हो सकता है, जानिए इसके लक्षण

Oral Thrush Cause: अक्सर सुबह सोकर उठने के बाद जब हम शीशा देखते हैं, तो जीभ पर एक अजीब सी सफेद गाढ़ी परत या छोटे-छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। पहली बार में तो हम यही सोचते हैं कि शायद पेट साफ नहीं है या ब्रश ठीक से नहीं हुआ। हम जीभ साफ करने वाले (टंग क्लीनर) से उसे रगड़ने लगते हैं, लेकिन वो साफ नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो संभल जाइए। एनएचएस के अनुसार, यह कोई आम गंदगी नहीं, बल्कि मुंह का एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे ओरल थ्रश (Oral Thrush) कहते हैं।