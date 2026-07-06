Avulsed Tooth Treatment: चोट लगने पर दांत पूरी तरह बाहर निकल जाए तो उसे फेंकें नहीं, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें बचाव का सही तरीका

अगर आप घबराहट या दर्द के कारण दांत को वापस मुंह के गड्ढे में नहीं रख पा रहे हैं, तो दांत को सूखने न दें। उसे गीला रखना सबसे जरूरी है। दांत को तुरंत एक साफ कटोरी में दूध डालकर उसमें डुबो दें। दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो दांत की कोशिकाओं (cells) को जिंदा रखते हैं। अगर दूध न मिले, तो दांत को अपने गाल के अंदरूनी हिस्से में या जीभ के नीचे दबाकर रखें। आपके मुंह की लार (saliva) भी दांत को सूखने से बचाएगी। याद रखें, दांत को सादे पानी में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, इससे उसकी नसें खराब हो सकती हैं।