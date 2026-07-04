Cancer Prevention Diet: कैंसर से बचाव के लिए कैसा होना चाहिए खानपान? अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइन से समझें

Cancer Prevention Diet Chart : अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) के विशेषज्ञों के अनुसार, "कैंसर के खतरे को कम करने के लिए कोई एक जादुई सुपरफूड नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे खानपान के तरीके पर निर्भर करता है। एक सही वजन बनाए रखना, नियमित रूप से शारीरिक तौर पर सक्रिय रहना और प्लांट-बेस्ड फूड्स पर जोर देना - यही कैंसर से बचाव का सबसे प्रामाणिक और प्रभावी तरीका है।"