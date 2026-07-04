Cancer Prevention Diet: कैंसर से बचाव के लिए कैसा होना चाहिए खानपान? अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइन से समझें

Cancer Prevention Foods प्रतीकात्मक तस्वीर Credit- ACS
Cancer Prevention Diet Chart : अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) के विशेषज्ञों के अनुसार, "कैंसर के खतरे को कम करने के लिए कोई एक जादुई सुपरफूड नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे खानपान के तरीके पर निर्भर करता है। एक सही वजन बनाए रखना, नियमित रूप से शारीरिक तौर पर सक्रिय रहना और प्लांट-बेस्ड फूड्स पर जोर देना - यही कैंसर से बचाव का सबसे प्रामाणिक और प्रभावी तरीका है।"
mayoclinic.org के मेडिकल लेख में इस बात को बताया गया है कि कुछ खानपान वाली चीजों का सेवन करके कैंसर रिस्क को घटाया जा सकता है। आइए, जानते हैं कि किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनाकर रहना चाहिए।
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के विशेषज्ञों ने न्यूट्रिशन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन्स जारी की है, वे दवा से ज्यादा हमारी रोजमर्रा की आदतों पर जोर देती हैं।
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और मेयो क्लिनिक के विशेषज्ञों ने बताया है कि आप किन चीजों को खाकर खुद को कैंसर बचा सकते हैं। हालांकि, आप विशेष सलाह के लिए कैंसर डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं।
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