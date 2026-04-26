हार्ट अटैक का नया कारण! AIIMS के डॉक्टर से जानें कैसे सुबह की ये आदत ब्लड प्रेशर को बना सकती है बम

Mouthwash and Heart Health: अक्सर हम मुंह की बदबू दूर करने या दांतों को चमकाने के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन देखकर हमें लगता है कि ये कीटाणुओं को मारकर हमें हेल्दी रख रहा है। लेकिन हाल ही में हुई एक नई वैज्ञानिक रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोज-रोज माउथवॉश का इस्तेमाल आपके दिल (Heart) का दुश्मन बन सकता है।