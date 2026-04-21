Heart Attack Symptoms in Women: गैस है या हार्ट अटैक? 90% महिलाएं पहचानने में कर देती हैं देरी, एक्सपर्ट्स से जानें जान बचाने वाले संकेत

कार्डियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि महिलाओं को अपने शरीर की 'भाषा' समझनी चाहिए। कार्डियक सर्जन डॉ. देवी शेट्टी ने बताया कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण पुरुषों जैसे 'क्लासिक' नहीं होते। उन्हें अक्सर सीने में तेज दर्द के बजाय केवल गर्दन, जबड़े या ऊपरी पीठ में भारीपन और खिंचाव महसूस हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारतीय महिलाएं अक्सर इसे 'सर्वाइकल' या 'कमजोरी' समझकर घरेलू उपचार में समय बर्बाद कर देती हैं। मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलावों के कारण यह जोखिम और भी बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी असामान्य बेचैनी या अचानक आने वाले ठंडे पसीने को हल्के में न लें।