Heart Attack: सिर्फ सीने में नहीं, शरीर के इस हिस्से में दर्द भी है हार्ट अटैक का इशारा! 90% लोग नहीं जानते

Heart Attack: डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट बार-बार कहते हैं कि दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, लेकिन इसके बावजूद दिल की बीमारी आज भी दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। भारत में भी हालात चिंताजनक हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक साल 2020 में 30 से 60 साल की उम्र के करीब 19 हजार लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि 2021 में 18 से 30 साल के युवाओं में भी 2,500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। यानी हार्ट अटैक अब सिर्फ बुज़ुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है।