17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Attack Prevention: 40 के होते ही दिल पर मंडराने लगता है मौत का साया? ये 10 आदतें बनेंगी आपकी लाइफ लाइन

Heart Attack Prevention: 40 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जानिए एक्सपर्ट द्वारा बताए गए 10 आसान उपाय, जो दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 17, 2026

Heart Attack Prevention

Heart Attack Prevention (Photo- gemini ai)

Heart Attack Prevention: 40 की उम्र पार करते ही दिल की सेहत पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। इस उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि नसों में बदलाव आने लगते हैं, सूजन बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और लाइफस्टाइल भी अक्सर बिगड़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही आदतें अपनाकर दिल की बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। योग सेंटर के विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र के. शेट्टी दिल को स्वस्थ रखने की 10 आसान आदतें बता रहे हैं।

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें

    हर दिन 20 से 30 मिनट की तेज चाल से वॉक, साइकिल चलाना, योग या सूर्य नमस्कार करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सीने में दर्द या परेशानी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

    हफ्ते में दो दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

      स्क्वैट्स, दीवार के सहारे पुश-अप या रेजिस्टेंस बैंड से मसल्स मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अनकंट्रोल बीपी वालों को यह एक्सरसाइज निगरानी में करनी चाहिए।

      फाइबर से भरपूर खाना खाएं

        फल, सब्जियां, दालें, नट्स और बीज दिल के लिए फायदेमंद हैं। ये सूजन कम करते हैं और नसों में चर्बी जमने से बचाते हैं। किडनी या पेट की समस्या हो तो फाइबर डॉक्टर की सलाह से लें।

        पूरी नींद लें

          7 से 8 घंटे की गहरी नींद दिल को आराम देती है। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। जोर से खर्राटे आते हों तो जांच कराएं।

          तनाव कम करने की आदत डालें

            हर दिन 10 मिनट ध्यान, प्राणायाम या माइंडफुलनेस करें। इससे दिल पर दबाव कम पड़ता है। चक्कर आए तो सांस की एक्सरसाइज हल्की रखें।

            पेट की चर्बी पर कंट्रोल रखें

              पेट की चर्बी दिल की बीमारियों का बड़ा कारण है। मीठा, तला-भुना और देर रात खाना छोड़ें।

              भरपूर पानी पिएं

                दिन में 6-8 गिलास पानी पीने से खून का प्रवाह सही रहता है। किडनी के मरीज मात्रा डॉक्टर से पूछकर तय करें।

                शराब सीमित करें और धूम्रपान छोड़ें

                  सिगरेट नसों को नुकसान पहुंचाती है और शराब बीपी बढ़ाती है। हर्बल चाय जैसे विकल्प अपनाएं।

                  खाने के बाद थोड़ी वॉक करें

                    खाने के बाद 10-15 मिनट टहलने से शुगर और फैट कंट्रोल में रहता है। घुटनों में दिक्कत हो तो बैठकर पैर हिलाएं।

                    40 के बाद हर साल हार्ट की जांच जरूर कराएं

                      40 की उम्र के बाद दिल की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है। कई बार दिल से जुड़ी समस्याएं बिना किसी लक्षण के चुपचाप बढ़ती रहती हैं। हर साल होने वाली हार्ट स्क्रीनिंग से इन बदलावों को समय रहते पकड़ा जा सकता है। आमतौर पर इसमें लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, HbA1c, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और जरूरत पड़ने पर स्ट्रेस टेस्ट शामिल होते हैं।

                      ये भी पढ़ें

                      Hello Doctor : युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक? जानिए डॉक्टर से दिल की बीमारियाें से जुड़े सवालाें के जवाब
                      स्वास्थ्य
                      Hello Doctor

                      खबर शेयर करें:

                      Join Arovia on WhatsApp

                      Updated on:

                      17 Jan 2026 03:46 pm

                      Published on:

                      17 Jan 2026 03:45 pm

                      Hindi News / Health / Heart Attack Prevention: 40 के होते ही दिल पर मंडराने लगता है मौत का साया? ये 10 आदतें बनेंगी आपकी लाइफ लाइन

                      बड़ी खबरें

                      View All

                      स्वास्थ्य

                      ट्रेंडिंग

                      लाइफस्टाइल

                      Fenugreek Benefits for Females: सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, हार्मोनल बैलेंस के लिए महिलाओं का सुपरड्रिंक है मेथी पानी

                      Fenugreek benefits for females, Methi water benefits for women, Fenugreek water for hormonal balance,
                      लाइफस्टाइल

                      Bacteria Treatment: महंगी एंटीबायोटिक दवाओं से मिलेगा छुटकारा! पुराने घाव होंगे EET Neutralization से ठीक

                      Bacteria Treatment
                      स्वास्थ्य

                      Talking To Yourself: खुद से बात करने से दिमाग होता है सुपरफास्ट! नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, एक्सपर्ट से जानें पूरा सच

                      Talking To Yourself
                      स्वास्थ्य

                      Delhi Air Pollution: कोरोना तो चला गया, लेकिन ये साइलेंट किलर आज भी ले रहा है जान! 8 साल में हुई 80 हजार मौतें, जानें इस बीमारी के बारे में

                      Delhi Air Pollution
                      स्वास्थ्य

                      Winter Health: सर्दियों में बढ़ा हुआ बीपी कहीं आपकी किडनी को बिगाड़ तो नहीं रहा? जानें हाई ब्लड प्रेशर और किडनी का संबंध

                      Hypertension and kidney
                      स्वास्थ्य
                      Play Store

                      DOWNLOAD ON

                      Play Store

                      App Store

                      DOWNLOAD ON

                      App Store

                      TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
                      Patrika Site Logo

                      Trending Topics

                      PM Modi

                      Year Ender

                      Top Categories

                      राष्ट्रीय

                      मनोरंजन

                      स्वास्थ्य

                      राजस्थान

                      मध्य प्रदेश

                      Legal

                      Privacy Policy

                      Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

                      This website follows the DNPA’s code of conduct

                      Code of Conduct

                      About Us

                      Grievance Policy

                      RSS

                      Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.