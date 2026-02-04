World Cancer Day 2026: 2050 तक क्या हर घर में होगा कैंसर का मरीज? आपकी प्लेट में छुपा है खतरा

अब तक कैंसर को ऐसी बीमारी माना जा रहा था जो DNA में गड़बड़ी के कारण होती है। लेकिन हालिया रिसर्च के मुताबिक कैंसर सिर्फ जीन की गलती नहीं है। हमारे शरीर के सेल्स एनर्जी कैसे बनाते हैं, इसका भी बड़ा रोल है। हमारे शरीर का हर सेल यानी कोशिका, चाहे वह सामान्य हो या कैंसर वाला सेल एनर्जी के लिए ग्लूकोज यानी शुगर का इस्तेमाल करते हैं। यह शुगर हमें सिर्फ चीनी से नहीं मिलती। हालांकि चीनी सबसे तेजी से ग्लूकोज यानी शुगर बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। सब्जियों, फलों, गेंहूं चावल जैसे अनाज और डेयरी प्रोडक्ट से भी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि खाने में मौजूद शुगर सीधे तौर पर सामान्य कोशिकाओं की तुलना में कैंसर ट्यूमर को ज्यादा पोषण देती है। ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से शरीर को जरूरत से अधिक कैलोरी मिलती है, जिससे वजन बढ़ता है और शरीर में फैट जमा हो जाता है। चर्बी यानी मोटापे को ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, किडनी, पेट और प्रोस्टेट के कैंसर के लिए जिम्मेदार माना गया है।