World Cancer Day 2026: नॉन-वेज खाने वाले सावधान! ये एक गलती शरीर में बना रही है कैंसर, विशेषज्ञ का बड़ा खुलासा

World Cancer Day 2026: आज के इस डिजिटल दौर में हर कोई अपने आप में डॉक्टर है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से हर कोई बचना चाहता है और इसी कश्मकश में वे खुद अपनी बीमारी का इलाज करने को आतुर बैठे हैं। विश्व कैंसर दिवस 2026 पर हम कैंसर से जुड़े दावों और उनकी सच्चाई के बारे में जानते हैं।

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। इस डर का फायदा उठाकर अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रामक जानकारी दी जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कैंसर से बचने के लिए नॉन-वेज पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? आइए, कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा से जानते हैं कि आखिर इस दावे के पीछे का सच क्या है।