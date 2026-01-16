Hello Doctor : युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक? जानिए डॉक्टर से दिल की बीमारियाें से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor : आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अनियमित खानपान, शारीरिक गतिविधि की कमी, नींद की गड़बड़ी और बढ़ती उम्र का असर सीधे दिल की सेहत पर पड़ रहा है। दिल की धड़कन तेज होना, सीने में दर्द, घबराहट, सांस फूलना, थकान, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि 40 की उम्र के बाद और कई बार युवाओं में भी दिखने लगी हैं। जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद लक्षण बने रहना लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर देता है।