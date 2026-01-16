16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Hello Doctor : युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक? जानिए डॉक्टर से दिल की बीमारियाें से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor : हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार जैन से जानें दिल की धड़कन, सीने में दर्द, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और हार्ट टेस्ट से जुड़े सवालों के जवाब।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 16, 2026

Hello Doctor

Hello Doctor (photo- patrika)

Hello Doctor : आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अनियमित खानपान, शारीरिक गतिविधि की कमी, नींद की गड़बड़ी और बढ़ती उम्र का असर सीधे दिल की सेहत पर पड़ रहा है। दिल की धड़कन तेज होना, सीने में दर्द, घबराहट, सांस फूलना, थकान, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि 40 की उम्र के बाद और कई बार युवाओं में भी दिखने लगी हैं। जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद लक्षण बने रहना लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर देता है।

इन्हीं आम लेकिन गंभीर सवालों के जवाब देने के लिए हमने बात की डॉ. सुनील कुमार जैन से, जो वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ (इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट) हैं। आप पूर्व कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर रह चुके हैं और वर्तमान में कृष्णा हार्ट हॉस्पिटल एवं राजस्थान हॉस्पिटल, जयपुर में सेवाएं दे रहे हैं। इस विशेष सवाल-जवाब में डॉ. जैन ने पाठकों के दिल से जुड़े सवालों के सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक उत्तर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Hello Doctor: पेट में गैस का गुब्बारा से लेकर PCOD से परेशान महिलाओं तक…एक्सपर्ट से जानिए वजन कम करने के स्पेशल डाइट प्लान
स्वास्थ्य
Hello Doctor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Hello Doctor

Updated on:

16 Jan 2026 04:21 pm

Published on:

16 Jan 2026 04:03 pm

Hindi News / Health / Hello Doctor : युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक? जानिए डॉक्टर से दिल की बीमारियाें से जुड़े सवालाें के जवाब

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Preventive Health Check: 30 की उम्र पार करते ही शरीर में बजने लगती है खतरे की घंटी! ये 8 टेस्ट ही बचाएंगे आपको जानलेवा बीमारियों से

Preventive Health Check
स्वास्थ्य

UPF Side Effects: आपकी थाली में रखा ‘रेडी-टू-ईट’ खाना घटा रहा है आपकी उम्र, जानें नई रिसर्च का बड़ा खुलासा!

UPF Side Effects
स्वास्थ्य

Chronic Liver Disease: पेट में नहीं, मुंह से शुरू होती है लिवर की ये जानलेवा बीमारी! ब्रश करने में आलस किया तो जा सकती है जान

Chronic Liver Disease
स्वास्थ्य

Aamir Khan Diet: 61 साल के होने वाले आमिर खान दिख रहे हैं 40 के! जानिये उनकी Anti Inflammatory Diet डाइट का सच?

Aamir Khan Diet
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: अकेले नहीं अब टीम-वर्क से दूर रहेगा कैंसर! एक्सपर्ट से जानें क्या है कैंसर से दूरी का 33-33-33 फॉर्मूला?

Cancer Prevention formula
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.