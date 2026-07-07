Raincoat Buying Tips: रेनकोट खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

कई बार लोग रेनकोट का डिजाइन और कपड़ा देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन सिलाई और सील्ड सीम्स की जांच करना छोड़ देते हैं। ऐसा न करें। इसके साथ ही रेनकोट की जिप और बटन की मजबूती भी देख के खरीदारी करें। खराब क्वालिटी की चेन जल्दी टूट सकती है, जिससे रेनकोट के अंदर पानी जा सकता है। इसलिए खरीदने से पहले जिप को एक-दो बार खोलकर और बंद करके जरूर देख लें। इसके अलावा मोबाइल, वॉलेट या चाबियों को रखने के लिए रेनकोट के पॉकेट्स वॉटरप्रूफ होंने के साथ ही फ्लैप भी दिया गया हो।