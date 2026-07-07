7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Kitchen Towel Cleaning Tips: किचन टॉवल से तेल, चिकनाई, बदबू और जिद्दी दाग हटाने के 7 आसान टिप्स

Kitchen Towel Sanitizing Tips: किचन की गंदी टॉवल को साफ करके अगर आप परेशान हैं, लेकिन तेल की चिकनाई, बदबू और जिद्दी दाग साफ नहीं हो रहे हैं, तो आप यहां बताए गए 7 तरीकों से इसे साफ कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 07, 2026

Kitchen Towel Cleaning Tips, How To Clean Kitchen Towels

Kitchen Towel साफ करने के टिप्स | image credit youtube/@CookEasyAndDelicious and chatgpt

Kitchen Towel Kaise Saaf Kare: खाना बनाते समय किचन टॉवल का इस्तेमाल दिनभर में कई बार सफाई करने या चूल्हे पर से खाना उतारने के लिए होता है। इसके चलते उस पर तेल, मसाले और गंदगी लग जाती है। ऐसे में अगर इन्हें समय-समय पर अच्छी तरह साफ न किया जाए, तो इनमें बदबू आने लगती है और बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। हम किचन टॉवल साफ करने के कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इन्हें बिना ज्यादा मेहनत किए साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं।

गर्म पानी में भिगोकर करें साफ

अगर किचन टॉवल बहुत ज्यादा गंदा नहीं हुआ है और सिर्फ तेल की चिकनाई साफ करनी है, तो इसे साफ करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी लें। इसमें डिटर्जेंट मिलाकर टॉवल को 5 से 10 मिनट तक भिगो दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़कर साफ पानी से धो लें। इससे जमी हुई गंदगी और चिकनाई आसानी से निकल जाएगी।

बेकिंग सोडा और नमक का करें इस्तेमाल

किचन टॉवल से आने वाली बदबू और जर्म्स हटाने के लिए गुनगुने पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच नमक मिलाएं। इसमें किचन टॉवल को 5 से 6 मिनट तक भिगोकर रखें। फिर अच्छी तरह कपड़े धोने वाले साबुन या सर्फ से धोकर साफ कर लें।

सिरके का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर टॉवल में ज्यादा चिकनाई या पीलापन आ गया है, तो गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ थोड़ा सा सफेद सिरका (विनेगर) मिलाकर टॉवल को कुछ मिनट तक भिगो दें। इसके बाद अच्छी तरह धो लें।

लिक्विड ब्लीच का करें इस्तेमाल

अगर सफेद या हल्के रंग के किचन टॉवल पर बहुत ज्यादा दाग लग गए हैं, तो आप लिक्विड ब्लीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

धूप में सुखाना न भूलें

टॉवल धोने के बाद उसे किचन में रखने के बजाय तेज धूप में सुखाएं। ऐसा करने से टॉवल से बदबू कम या नहीं आती है और लंबे समय तक फ्रेश भी रहती है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

किचन टॉवल को हर 2 से 3 दिन में जरूर धोएं। इसके साथ ही किचन में कम से कम 2 से 3 टॉवल रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला जा सके। ध्यान दें अगर टॉवल में लगातार बदबू बनी रहे या वह बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो उसे बदल देना बेहतर होता है।

सूती किचन टॉवल चुनें

किचन में हमेशा कॉटन यानी सूती टॉवल का इस्तेमाल करना सही होता है। यह सिंथेटिक टॉवल की तुलना में ज्यादा आसानी से साफ हो जाता है और सफाई के लिए भी अच्छा होता है।

Jale Hue Bartan Kaise Saaf Karen: दूध से जले पतीले को बिना ज्यादा मेहनत के साफ करने के लिए अपनाएं ये 3 आसान उपाय

ये भी पढ़ें
Burnt Utensil Cleaning Tips, Milk Burnt Pot Cleaning

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 10:34 am

Published on:

07 Jul 2026 10:34 am

Hindi News / Lifestyle News / Kitchen Towel Cleaning Tips: किचन टॉवल से तेल, चिकनाई, बदबू और जिद्दी दाग हटाने के 7 आसान टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Most Expensive Dog Breeds: 10,00,000 लाख का तिब्बती मास्टिफ, जानिए इन 10 महंगे डॉग ब्रीड्स की कीमत और खासियत

Most Expensive Dog Breeds, Duniya Ke Sabse Mehange Kutte
लाइफस्टाइल

Aamir Khan Wedding Look: आमिर खान तीसरी शादी में ‘पायल’ पहने दिखे, धोती ने भी खींचा लोगों का ध्यान, VIDEO देखें

Aamir Khan Silver Anklet, Aamir Khan Gauri Spratt Wedding
लाइफस्टाइल

Kitchen Hacks: पराठे और रोटी बनाते-बनाते तवे पर जम गई है चिकनाई और कालिख? इन 3 हैक्स से करें साफ

Iron Tawa Cleaning Hacks, Lohe Ke Tawa Ko Kaise Saaf Kare
लाइफस्टाइल

Exhaust Fan Cleaning Tips: आसानी से एग्जॉस्ट फैन पर जमी हुई गंदगी और चिकनाई साफ करने के 3 आसान तरीके

Kitchen Exhaust Fan Cleaning, Exhaust Fan Safai Tips
लाइफस्टाइल

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: ना ग्रैंड सेलिब्रेशन, ना पारंपरिक फेरे; जानें आमिर-गौरी की शादी की 3 खास चीजें

Aamir Khan Wedding, Aamir Khan Wedding food menu, Aamir Khan Wedding location,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.