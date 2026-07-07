Kitchen Towel Cleaning Tips: किचन टॉवल से तेल, चिकनाई, बदबू और जिद्दी दाग हटाने के 7 आसान टिप्स

Kitchen Towel Kaise Saaf Kare: खाना बनाते समय किचन टॉवल का इस्तेमाल दिनभर में कई बार सफाई करने या चूल्हे पर से खाना उतारने के लिए होता है। इसके चलते उस पर तेल, मसाले और गंदगी लग जाती है। ऐसे में अगर इन्हें समय-समय पर अच्छी तरह साफ न किया जाए, तो इनमें बदबू आने लगती है और बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। हम किचन टॉवल साफ करने के कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इन्हें बिना ज्यादा मेहनत किए साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं।