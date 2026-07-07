Most Expensive Dog Breeds: 10,00,000 लाख का तिब्बती मास्टिफ, जानिए इन 10 महंगे डॉग ब्रीड्स की कीमत और खासियत

World's Most Expensive Dogs: अगर आपको लगता है कि कुत्ते खरीदने से ज्यादा उन्हें पालने में खर्च आता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसी नस्लों के कुत्ते भी हैं, जिनकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक होती है। ये कुत्ते सिर्फ दिखने में ही खास नहीं होते, बल्कि अपनी वफादारी, ताकत, समझदारी और दुर्लभ नस्ल की वजह से भी बेहद खास माने जाते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे कुत्तों के बारे में।