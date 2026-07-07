Most Expensive Dog Breeds: 10,00,000 लाख का तिब्बती मास्टिफ, जानिए इन 10 महंगे डॉग ब्रीड्स की कीमत और खासियत

दुनिया के 10 मंहगे Dog Breeds (representative image)image credit gemini
World's Most Expensive Dogs: अगर आपको लगता है कि कुत्ते खरीदने से ज्यादा उन्हें पालने में खर्च आता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसी नस्लों के कुत्ते भी हैं, जिनकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक होती है। ये कुत्ते सिर्फ दिखने में ही खास नहीं होते, बल्कि अपनी वफादारी, ताकत, समझदारी और दुर्लभ नस्ल की वजह से भी बेहद खास माने जाते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे कुत्तों के बारे में।
तिब्बत में पाया जाने वाला तिब्बती मास्टिफ दुनिया के सबसे महंगे कुत्तों में गिना जाता है। यह कुत्ता आकार में काफी बड़ा, ताकतवर और बेहद वफादार होता है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे दुर्लभ नस्लों में होती है। सुरक्षा के लिए इसे सबसे बेहतरीन कुत्तों में माना जाता है। इसकी कीमत लगभग ₹40,000 से लेकर ₹10,00,000 या उससे भी अधिक तक हो सकती है।
चीन की एक बेहद पुरानी और शाही नस्ल चो चो का शेर जैसा चेहरा और घने बाल इसे अलग पहचान देते हैं। यह अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होता है, लेकिन अजनबियों से दूरी बनाए रखता है। इसकी कीमत करीब ₹30,000 से लेकर ₹2,50,000 तक हो सकती है।
जर्मनी के साथ-साथ स्पेन में पाया जाने वाला लोचेन दुनिया की सबसे दुर्लभ डॉग ब्रीड्स में गिना जाता है। इसका स्वभाव शांत, मिलनसार और परिवार के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी देखभाल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। इसकी कीमत करीब ₹50,000 से ₹1,00,000 तक हो सकती है।
रूस का प्रसिद्ध समोयड डॉग ब्रीड अपने सफेद घने बालों और हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए मशहूर है। यह कुत्ता बहुत मिलनसार, मेहनती और परिवार के साथ जल्दी घुल-मिल जाता है। ठंडे इलाकों में रहने के लिए यह सबसे उपयुक्त नस्लों में से एक है। इसकी कीमत लगभग ₹45,000 से लेकर ₹2,50,000 तक हो सकती है।
माल्टा में पाया जाने वाला फेरो हाउंड एक बेहद दुर्लभ डॉग ब्रीड है। इसका शरीर फुर्तीला होता है और यह तेज दौड़ने में माहिर होता है। पहले इसका इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था। इसकी कीमत करीब ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या उससे अधिक तक हो सकती है।
इंग्लैंड में पाया जाने वाला इंग्लिश बुलडॉग अपने शांत स्वभाव और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता है। यह परिवार के साथ जल्दी घुल-मिल जाता है और बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। इसकी खास बनावट इसे बाकी नस्लों से अलग बनाती है। इसकी कीमत लगभग ₹50,000 से लेकर ₹2,50,000 तक हो सकती है।
रूस के साइबेरिया का प्रसिद्ध साइबेरियन हस्की अपनी नीली आंखों, खूबसूरत लुक और जबरदस्त सहनशक्ति के लिए मशहूर है। यह बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह काफी एक्टिव कुत्ता होता है। इसकी कीमत ₹40,000 से ₹1,50,000 तक हो सकती है।
जर्मनी का रॉटविलर बेहद ताकतवर, समझदार और बहादुर कुत्ता माना जाता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी कई जगह इसका इस्तेमाल करती हैं। सही ट्रेनिंग मिलने पर यह परिवार के लिए बहुत वफादार साथी बन जाता है। इसकी कीमत लगभग ₹15,000 से ₹40,000 तक हो सकती है।
पुर्तगाल में पाया जाने वाला पुर्तगाली वाटर डॉग एक मेहनती और समझदार नस्ल है। पहले इसका इस्तेमाल मछुआरों की मदद करने के लिए किया जाता था। इसे तैरना बहुत पसंद होता है और यह जल्दी ट्रेनिंग भी सीख लेता है। इसकी कीमत करीब ₹1.6 लाख से ₹5 लाख तक हो सकती है।
अफगानिस्तान का अफगान हाउंड अपनी लंबी, रेशमी और खूबसूरत फर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यह तेज दौड़ने वाला और काफी फुर्तीला कुत्ता है। इसकी कीमत ₹1,20,000 से ₹4,50,000 के बीच हो सकती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। लेख में बताई गई कीमतें कम या ज्यादा भी हो सकती हैं।
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