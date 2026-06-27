एमपी में ‘खूंखार का रेड अलर्ट’, सिर्फ 4 महीने में 3 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा, चौंका देंगे आंकड़े

MP News : आवारा और आक्रामक कुत्तों ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की 1.81 फीसद आबादी को जख्मी किया है। मतलब 37.68 लाख लोगों में से 1.81 फीसदी यानी लगभग 68,200 लोग कुत्तों के काटने से घायल हुए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि, ये घटनाएं इस साल सिर्फ चार महीने की ही हैं। तब भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अफसरों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है और कुत्तों के हमलों का शिकार जख्मी अस्पतालों में दर-दर की ठोकरे तक खा रहे हैं। कुछ को सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज के इंजेक्शन मिले तो कई खुद की रकम से इंजेक्शन लगवा रहे हैं।