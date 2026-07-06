China Test: चीन ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर ताकत दिखाई,पड़ोसी देशों के कान खड़े हुए

जापान सरकार ने कहा है कि उसे मिसाइल गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है और हमने चीन से संयम बरतने का आग्रह किया है। टोक्यो ने कहा, 'हमने चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है।' इसके अलावा, यह भी बताया गया कि चीनी अधिकारियों ने रविवार को जापान कोस्ट गार्ड को अंतरिक्ष से गिरने वाले मलबे के बारे में जानकारी दी, जो जापान के 'एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन' में गिर सकता है। मीडिया ने सोमवार को जापानी सरकार के एक सूत्र के हवाले से बताया कि मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी।