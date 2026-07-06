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Khamenei Funeral:’ट्रंप-नेतन्याहू को मार डालो’, खामेनेई के 10 किलोमीटर जनाजे में गम व गुस्से से भरे जनसैलाब के हाथों में दिखे बैनर

Khamenei Funeral Procession: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के सोमवार को तेहरान में निकले 10 किलोमीटर जनाजे में मौजूद गम भरे जनसमूह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा देखा गया। लोग इन दोनों की हत्या करने की अपील करने व अपने नेता की मौत का बदला लेने वाले बैनर लिए ​हुए दिखाई दिए।
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भारत

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MI Zahir

Jul 06, 2026

Khamenei Funeral Procession News.

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के जनाजे में शोक मनाने वाले लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत की मांग करने वाले विरोध-प्रदर्शन के बैनर लिए दिखे। ( फोटो : ANI)

Khamenei 10 Kilometer Long Funeral Procession: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के सोमवार को तेहरान में जनाजे को देख कर अंतिम संस्कार में शामिल शोक संतप्त जनसैलाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मार डालने की मांग करने वाले उनकी तस्वीरों वाले बैनर और तख्तियां लिए हुए नजर आया। इनमें से एक बैनर पर 'ट्रंप को मार डालो' लिखा हुआ था, जिस पर बने टारगेट ' ट्रंप' शब्द के ऊपर से गोली जाती हुई दिखाई गई। अन्य शोक मनाने वाले तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें नजर आईं और साथ ही 'खून बहेगा' लिखा हुआ था। मीडिया ने बताया कि अंतिम संस्कार समारोह के आसपास ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या का समर्थन करने वाले पोस्टर और नारे भी दिखाई दिए।

जिसने मेरे इमाम की हत्या की, उसे हम क्यों न मार डालें: रसौली

मीडिया के अनुसार विशाल अंतिम संस्कार समारोह में शोक व्यक्त करने वाले मशहूर ​कवि मोहम्मद रसौली की भड़काऊ टिप्पणियां भी शामिल थीं, जिन्होंने रविवार को खामेनेई के पार्थिव शरीर पर प्रार्थना करने से पहले शोक व्यक्त करने वालों को संबोधित करते हुए ट्रंप की मौत की मांग की थी। रसौली ने कहा, 'जिसने मेरे इमाम और मेरे नेता की हत्या की, उसे हम क्यों न मार डालें? ' उन्होंने कहा, "अगर हम तुम्हारे हत्यारे को नहीं मारते हैं तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी।'

ट्रंप की हत्या करना हमारा कर्तव्य : रसौली

रसौली ने उपस्थित लोगों से ' अमेरिका मुर्दाबाद' और ' इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने का आग्रह किया और घोषणा की कि 'ट्रंप की हत्या करना हमारा कर्तव्य है।' जब उन्होंने भीड़ से पूछा, 'दुनिया का सबसे घृणित व्यक्ति अभी भी जीवित क्यों है?' तो उन्हें तालियों से उनका स्वागत मिला।

वाशिंगटन चाहे तो मोजतबा को एक ही झटके में खत्म कर सकता है: ट्रंप

उल्लेखनीय है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया था कि वाशिंगटन चाहे तो ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को "एक ही झटके में" खत्म कर सकता है। उन्होंने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में जान गंवाने वाले ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सप्ताह भर चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले शीर्ष ईरानी अधिकारियों के जमावड़े का हवाला दिया था।

तेहरान के साथ राजनयिक संबंध खुले रखने का इरादा : अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि वाशिंगटन इस तरह का कदम उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उसने यह भी कहा कि वह तेहरान के साथ राजनयिक संबंध खुले रखने का इरादा रखता है। उन्होंने जनाजे के जनसमूह में मौजूद नेताओं और सेना की ओर इशारा करते हुए कहा,'वे सभी वहां मौजूद हैं। एक गोली से हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा।'

शोक मनाने वालों की लंबी कतारें 10 से 12 घंटे तक चलने की उम्मीद

ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की अंतिम यात्रा सोमवार सुबह तेहरान में शुरू हुई और शोक मनाने वालों की लंबी कतारों के कारण इसके 10 से 12 घंटे तक चलने की उम्मीद है, जो 'देश के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा' है।

10 किलोमीटर मार्ग से गुजरेगा जनाजा

ईरानी टीवी के अनुसार, जनाजा सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला धार्मिक परिसर से शुरू हुआ, जहां पिछले दो दिनों से खामेनेई का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। जनाजा दमावंद स्ट्रीट, इमाम हुसैन स्क्वायर, एनकेलाब स्ट्रीट, एनकेलाब स्क्वायर, आजादी स्ट्रीट, आजादी स्क्वायर और मेहराबाद हवाई अड्डे के पास स्थित शहीद लश्गरी राजमार्ग से होते हुए 10 किलोमीटर मार्ग पर गुजरेगा।

अंतिम संस्कार की रस्में मंगलवार को कोम में जारी रहेंगी

ग्रैंड अयातुल्ला जाफर सुब्हानी ने शहीद नेता, उनके दामाद डॉ. मेस्बाह-उल-होदा बघेरी-कानी, उनकी बेटी जहरा हद्दाद-अदेल, उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी-गोलपायेगानी और सैय्यदेह बुशरा होसैनी-खामेनेई के लिए अंतिम संस्कार की दुआ का नेतृत्व किया। अंतिम संस्कार की रस्में मंगलवार को पवित्र शहर कोम में जारी रहेंगी, जिसके बाद बुधवार को नजफ में हजरत इमाम अली के तीर्थस्थलों और करबला में इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के तीर्थस्थलों पर जनाजा जाएगा।

मशहद में इमाम रजा के पवित्र तीर्थस्थल पर होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई की वसीयत के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार गुरुवार, 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा के पवित्र तीर्थस्थल पर किया जाएगा। रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इराक, ताजिकिस्तान, तुर्की और कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों देशों के प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तेहरान पहुंचे। ( इनपुट: ANI)

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Updated on:

06 Jul 2026 03:15 pm

Published on:

06 Jul 2026 03:14 pm

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