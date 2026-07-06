Khamenei Funeral:’ट्रंप-नेतन्याहू को मार डालो’, खामेनेई के 10 किलोमीटर जनाजे में गम व गुस्से से भरे जनसैलाब के हाथों में दिखे बैनर

Khamenei 10 Kilometer Long Funeral Procession: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के सोमवार को तेहरान में जनाजे को देख कर अंतिम संस्कार में शामिल शोक संतप्त जनसैलाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मार डालने की मांग करने वाले उनकी तस्वीरों वाले बैनर और तख्तियां लिए हुए नजर आया। इनमें से एक बैनर पर 'ट्रंप को मार डालो' लिखा हुआ था, जिस पर बने टारगेट ' ट्रंप' शब्द के ऊपर से गोली जाती हुई दिखाई गई। अन्य शोक मनाने वाले तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें नजर आईं और साथ ही 'खून बहेगा' लिखा हुआ था। मीडिया ने बताया कि अंतिम संस्कार समारोह के आसपास ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या का समर्थन करने वाले पोस्टर और नारे भी दिखाई दिए।