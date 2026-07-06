6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

श्रीलंका की जेल में खूनी संघर्ष: 4 गार्ड्स और 19 कैदियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

श्रीलंका की नेगोम्बो जेल में दो प्रतिद्वंद्वी कैदी गिरोहों के बीच हिंसक झड़प में 25 लोगों की मौत हो गई। 100 के करीब लोग घायल हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Mukul Kumar

Jul 06, 2026

Breaking News

Breaking News

Sri Lanka Prison Riot: श्रीलंका की नेगोम्बो जेल में दो कैदी गिरोहों के बीच हुई हिंसक झड़प में 23 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 जेल गार्ड भी शामिल हैं। इस घटना में करीब 100 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के मुताबिक, झड़प रविवार शाम दो प्रतिद्वंद्वी ड्रग गैंग से जुड़े कैदियों के बीच शुरू हुई थी। इसे पिछले पांच साल से ज्यादा समय में श्रीलंका की सबसे बड़ी जेल हिंसा बताया जा रहा है।

महिलाओं की मांग के बाद हुआ हादसा

जब जेल में मारपीट की खबर फैली तो बगल वाले सेक्शन में बंद महिलाओं ने छत पर चढ़कर अपने रिहाई की मांग की। रात के अंधेरे में यह नजारा देखने लायक था। लेकिन अचानक छत का एक हिस्सा ढह गया और कई महिलाएं घायल हो गईं। इस घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि चार गार्ड कैदियों को शांत कराने की कोशिश में मारे गए। सुबह होते-होते स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। जेल में करीब 10,000 कैदी बंद हैं, जहां क्षमता से चार गुना ज्यादा लोग ठुंसे हुए हैं।

उधर, नेगोंबो अस्पताल की डायरेक्टर पुष्पा गमलाथ ने कहा कि उनके अस्पताल में 23 शव पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा घायल आए हैं। कुछ को गोली लगी है, कई के शरीर पर चाकू के घाव और गहरी चोटें हैं।

बाहर रिश्तेदारों का गुस्सा

सोमवार सुबह जेल के बाहर सैकड़ों रिश्तेदार जमा हो गए। वे अपने अपनों की सलामती की जानकारी चाहते थे। आसपास के लोग बंदूक की आवाजें सुनने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। कमांडो बुलाए गए हैं लेकिन अभी जेल के अंदर नहीं भेजे गए हैं।

बता दें कि दो ड्रग गिरोहों के बीच पुरानी रंजिश इस दंगे की वजह बनी। श्रीलंका की जेलें लंबे समय से क्षमता से ज्यादा भरी हुई हैं। रविवार को पूरे देश में 41,250 कैदी थे, जबकि जगह सिर्फ इतनी है कि एक चौथाई ही रह सकें।

पहले भी जेल में हो चुका है दंगा

दिसंबर 2020 में भी कोविड के समय एक और जेल में दंगा हुआ था, जिसमें 11 कैदी मारे गए थे और 117 घायल हुए। तब सरकार को सैकड़ों कैदियों को रिहा करना पड़ा था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 03:59 pm

Published on:

06 Jul 2026 03:30 pm

Hindi News / World / श्रीलंका की जेल में खूनी संघर्ष: 4 गार्ड्स और 19 कैदियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘भारत भी हमारे साथ है’, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस के बयान पर इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया जवाब

PM Narendra Modi with Benjamin Netanyahu
विदेश

Khamenei Funeral:’ट्रंप-नेतन्याहू को मार डालो’, खामेनेई के 10 किलोमीटर जनाजे में गम व गुस्से से भरे जनसैलाब के हाथों में दिखे बैनर

Khamenei Funeral Procession News.
विदेश

China Test: चीन ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर ताकत दिखाई,पड़ोसी देशों के कान खड़े हुए

China Test Ballistic Missile News.
विदेश

पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों व विदेशियों के खिलाफ हिंसा बढ़ी, HRFP की रिपोर्ट में खुलासा

Pakistan Violence Against Minorities News.
विदेश

PM Modi विदेश दौरे पर: जानिए इंडोनेशिया,ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ कैसे हैं भारत के रिश्ते

PM Modi Foreign Visit News.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.