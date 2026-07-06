श्रीलंका की जेल में खूनी संघर्ष: 4 गार्ड्स और 19 कैदियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

जब जेल में मारपीट की खबर फैली तो बगल वाले सेक्शन में बंद महिलाओं ने छत पर चढ़कर अपने रिहाई की मांग की। रात के अंधेरे में यह नजारा देखने लायक था। लेकिन अचानक छत का एक हिस्सा ढह गया और कई महिलाएं घायल हो गईं। इस घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।