PM Modi विदेश दौरे पर: जानिए इंडोनेशिया,ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ कैसे हैं भारत के रिश्ते

India Relations With Indonesia Australia and New Zealand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए रवाना हुए। मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। वे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बुलावे पर 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया,ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत करेगी।