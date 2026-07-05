PKR Transit Scam: पाकिस्तान में 8.5 अरब के परिवहन घोटाले का खुलासा,आला अफसर को जेल भेजा

संदिग्ध की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद देश में सार्वजनिक खरीद की गंभीर रूप से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया। जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर शेर जमान ने अब्बासी को अदालत के समक्ष पेश करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। एसीई की संयुक्त जांच टीम (सीआईटी) के एक सदस्य ने अदालत में पेश होकर खुलासा किया कि लाखों की असुरक्षित भुगतान राशि बिना किसी बैंक गारंटी के स्वीकृत कर दी गई थी, जिससे सार्वजनिक धन सीधे तौर पर खतरे में पड़ गया था।