सोने के खनन में खरबों के घोटाले का सनसीखेज खुलासा, पड़ोसी देश की नदियों के किनारे गोल्ड ब्लॉक का मामला

Gold Mining Corruption Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत में सोने के खनन के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार (Gold Mining Corruption Pakistan) और अनियमितताओं का राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB investigation) ने भंडाफोड़ किया है। एनएबी ने बताया है कि सोने के ब्लॉक की नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमतों में गड़बड़ी के कारण प्रांत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। एनएबी की जांच में पता चला है कि पट्टाधारक यानी जिनको खनन का अधिकार (Pakistan gold auction)मिला है, वे अवैध रूप से अपने अधिकारों को दूसरों को बेच रहे हैं। इसके बदले वे हर सप्ताह 5 से 7 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं। अनुमान है कि इस तरीके से हर सप्ताह 75 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की कमाई हो रही है, लेकिन प्रांतीय सरकार को इसका केवल एक छोटा हिस्सा ही मिलता है।