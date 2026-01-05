Bangladesh Violence: तस्लीमा नसरीन बोलीं- ‘बांग्लादेश में जिहाद के हैं दो चेहरे, दोनों का मकसद सिर्फ एक, भारत को…’

इधर, बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज-3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन वापस कर दिया। इसी सीट से शेख हसीना सांसद थीं। गोबिंद चंद्र प्रमाणिक के ताल्लुक भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बताया जाता है। बता दें कि इस सीट पर 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। गोबिंद निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। वह पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत (BJHM) नामक संगठन के महासचिव भी हैं। उन्होंने BNP पर इसका दोष मढ़ा है।